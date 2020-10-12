حظك اليوم.. برج العذراء الاثنين 12 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، الموافق 12 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: اقتنع بما كتب لك، والعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور.

عاطفيًا: لا تقدّم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مضطرًا إلى بذل المزيد.

صحيًا: عالج وضعك الصحي مع أصحاب الاختصاص ولا تتصرف بعناد وتصلب.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.