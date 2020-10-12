حظك اليوم.. برج الجوزاء الاثنين 12 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: لا تزال الحظوظ تدعم كل تطلّعاتك وتوجهّاتك، ولا بد من أن تكون قد وضعت الخطوط العريضة على الصعيد المهني.

عاطفيًا: مهما حاولت إخفاء شعورك الحقيقي عن الحبيب فإنك لن تستطيع خداعه.

صحيًا: لا تكثر من تناول الفواكه مساء وحاول أن تكون معتدلًا في تناولها.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.