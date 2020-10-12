حظك اليوم.. برج الدلو الاثنين 12 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تطرأ مشكلات مع المحيط، لا تستفز أحدًا، بل تجنّب التسلط وفرض الرأي.

عاطفيًا: تجد تعاونًا ملحوظًا من قبل الشريك وتشعر بارتياح في وجوده بقربك عند الملمّات.

صحيًا: تستعدّ لرحلة ترفيهية تقوم بها مع بعض الأصدقاء تنسيك بعض آلامك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.