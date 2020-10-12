حظك اليوم والتوقعات الفلكية.. الإثنين 12 أكتوبر 2020

الحمل
مهنيًا: أصبحت الأمور أكثر دقة ومرونة، وهذا مكسب لك ونقطة ناجحة تسجل لمصلحتك.
عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة لا بد منها في بعض الأحيان، بينما التسرّع مرفوض نهائيًا.
صحيًا: من أجل الحصول على جسم رشيق يكمن الحل بالحمية والرياضة.
الثور
مهنيًا: عليك أن تتنبّه لتصرفاتك المزعجة نوعًا ما، وخصوصًا أن خسارة أي زميل قد لا تعوّض سريعًا.
عاطفيًا: تعجبك رقة الشريك، لكن الحذر واجب بعض الأحيان، لتتوضح الأمور على نحو كامل.
صحيًا: كثرة السهر ترهق جسدك وتبقيك في حال من التعب والعجز عن القيام بواجباتك كما يجب.
الجوزاء
مهنيًا: لا تزال الحظوظ تدعم كل تطلّعاتك وتوجهّاتك، ولا بد من أن تكون وضعت الخطوط العريضة على الصعيد المهني.
عاطفيًا: مهما حاولت إخفاء شعورك الحقيقي عن الحبيب فإنك لن تستطيع خداعه.
صحيًا: لا تكثر من تناول الفواكه مساء وحاول أن تكون معتدلًا في تناولها.
السرطان
مهنيًا: من يتمتع بكفاءتك يجب ألا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجددًا نحو مستقبل أفضل.
عاطفيًا: يجب أن تفهم عقلية الشريك بعدما مضى على ارتباطكما زمن طويل، وحان لك أن تعرفه جيدًا.
صحيًا: عليك القيام بتمارين رياضية قاسية للتخلّص من السمنة الزائدة، والأمر يحتاج إلى بعض الوقت لتظهر النتائج.
الأسد
مهنيًا: الأجواء ساحرة واللقاءات مشوقة ومصالحات، إنه يوم جيد تكثر خلاله الاتصالات الناجحة.
عاطفيًا: علاقتك بالحبيب بحاجة إلى المزيد من العاطفة والحنان من قبلك قبل أن تسوء.
صحيًا: تتعدد الحلول أمامك لمساعدتك على التخلص من بعض الآلام، يبقى عليك اختيار الأنسب.
العذراء
مهنيًا: اقتنع بما كتب لك، والعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور.
عاطفيًا: لا تقدّم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مضطرًا إلى بذل المزيد.
صحيًا: عالج وضعك الصحي مع أصحاب الاختصاص ولا تتصرف بعناد وتصلب.
الميزان
مهنيًا: الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة وتعود عليك بالنفع في مهنتك.
عاطفيًا: يقنعك الشريك باقتراحات تتعلق بحياتكما، عليك أن تمضي معه وقتًا أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.
صحيًا: تشعر بأنك تمتلك طاقة جبارة تريد تفجيرها في نشاطات أو أعمال جماعية مفيدة صحيًا.
العقرب
مهنيًا: مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفر أي وسيلة للتخلص منها ووضع خريطة طريق جديدة في التعاطي.
عاطفيًا: خطوة استثنائية تجاه الشريك تفتح أمامك الأبواب، وتمهّد الطريق لك للقيام بخطوات انتظرتها طويلًا.
صحيًا: عليك أن تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن الحلويات، مستعيضًا عنها بالفواكه المفيدة.
القوس
مهنيًا: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء.
الجدي
مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطيرًا يستحق القلق.
عاطفيًا: الضغوط من جانب الشريك قد تؤثر سلبًا في العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتمًا.
صحيًا: تناول الحليب كل صباح لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد للعظام.
الدلو
مهنيًا: تطرأ مشكلات مع المحيط، لا تستفز أحدًا، بل تجنّب التسلط وفرض الرأي.
عاطفيًا: تجد تعاونًا ملحوظًا من قبل الشريك وتشعر بارتياح في وجوده بقربك عند الملمّات.
صحيًا: تستعدّ لرحلة ترفيهية تقوم بها مع بعض الأصدقاء تنسيك بعض آلامك.
الحوت
مهنيًا: مفاجأة مادية صغيرة تفرحك وتدفعك قدمًا نحو تطوير أدائك في العمل بغية تحسين الإنتاج.
عاطفيًا: يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من الداخل، وتعجّ حياتك العاطفية صخبًا.
صحيًا: يوم جميل للقيام بنشاطات متنوعة في أحضان الطبيعة والترفيه عن النفس.
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