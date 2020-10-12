خبيرة أبراج.. يتوافق «الحمل» مع هذا البرج

قالت خبيرة الأبراج ندى عادل في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إن علم الأبراج يطلق عدة أسماء على النجوم الموجودة في السماء، بناءً على عدد أشهر السنة، ويكون لكل شهر صفاته الخاصة، ولكل فرد شخصية وصفة تميزه عن البرج الآخر، يتنبؤون من خلالها بالمستقبل، في العمل، أو الحياة العاطفيّة، أو التوافق مع باقي الأبراج.يبدأ برج الحمل من 21 مارس حتى 20 أبريل، ويصنّف ضمن الأبراج النارية.

اللون المفضل لبرج الحمل:

اللون المفضل لأصحاب هذا البرج هو الأحمر ويحكمه كوكب المريخ.

ارقام الحظ لبرج الحمل:

وأرقام الحظ هي 1، 8، 17، والأرقام الحظ الدقيقة نقوم بجمع اسم الأم واسمك والقسمة على 30، ومن ثم القسمة على 24 ثم تقسم على 60، وتكون النواتج هي أرقام الحظ.

مميزات برج الحمل:

ومن مميّزات الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا البرج أنهم متحمسون ولا ينظرون خلفهم أبدًا، ويدركون تمامًا ما يريدونه، كما أنهم شجعان، وواثقين من أنفسهم، ومتفائلين، وصادقين، وعاطفيون.

عيوب برج الحمل:

أمّا فيما يتعلق بالعيوب فهم من الشخصيات غير الصبورة أبدًا، وهذا يسبب لهم الخسارات الكبيرة، وأصحاب مزاج متقلب، ومندفعين، وعدوانيين.

توافق الحب مع برج الحمل:

يتوافقون في الحب والعاطفة مع برج الميزان ولا يتناسب معهم برج الجدي.