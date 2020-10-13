حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020





قد تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما، لكن تأكّد أن الحلول تأتي قريبًا. قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الأسد قالت:قد تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما، لكن تأكّد أن الحلول تأتي قريبًا. عاطفيًا: تحمل إليك علاقتك بالحبيب السعادة وتبعدك عن أجواء التشنّج والإحباط والمشاكل. صحيًا: تتلقى غير دعوة لممارسة نشاطات رياضية مفيد صحيًا، فلا تتردد في تلبيتها على الفور.



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