الأبراج عن خناقة شيكابالا وفهمي: قلبهما أبيض

وانتشر فيديو الشجار بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتصدر تريند جوجل وقال فهمى:"والله أنا كنت رايح أهزر معاه علشان يفك لكن هو شتم جمهور الأهلي واللي بيشجعوه، وأنا رديت عليه قولتله كل الحاجات اللي بيحبها".
وفسرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد التوافق بين برج العقرب الذي ينتمى إليه فهمي وبرج الحوت الذي ينتمي إليه شيكابالا خلال السطور التالية:
• يعتبر العقرب والحوت من الأبراج المتوافقة سويًا لكن الأكثر مشاكسة مع بعضهما البعض.
• يتفقا البرجان أنهما ذات قلب طيب ويتعصبا لكن في النهاية تتغلب الطيبة.
• العقرب يصبح الأكثر شجاعة ويستمر طوال الوقت في إظهار ذلك.
• المشاكل المتوقعة للطرفين إما تنتج من خشونه العقرب أو حساسية الحوت المفرطة.
• لدى الحوت والعقرب سوء فهم للمواقف، لذا عليهما إعادة تقييم المواقف والتفكير بها مرة أخرى.
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