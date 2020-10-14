حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 14 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم ، الأربعاء 14 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الميزان، قالت:مهنيًا: الظروف المؤاتية هذا اليوم تسعفك كثيرًا، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيرًا.

عاطفيًا: ينتقل كوكب فينوس إلى برج الميزان، في حين يكون القمر في بجر الأسد، فيتركز الضوء على مسألة عاطفية مهمة جدًا.

صحيًا: تلقي عن كاهلك مسئوليات الآخرين، وتهتم بكل ما يفيد صحتك وعافيتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.