حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 14 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم ، الأربعاء 14 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج القوس، قالت:مهنيًا: يوم متطلب يخفف من الوهج السابق الذي نعمت به، وتشتاق إلى حبيب قديم أو تسترجع بعض الذكريات الحلوة وتفكر بمعاودة اللقاء.

عاطفيًا: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر.

صحيًا: إذا انتابك صداع شبه يومي، فالأمر بات يحتاج إلى مراجعة الطبيب المختص.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.