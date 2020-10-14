حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 14 أكتوبر 2020

مهنيًا: أجواء العمل الجيّدة حاجة ماسة اليوم لكي تتمكن من إنهاء المشاريع المطلوبة منك بجدارة ونجاح.عاطفيًا: تصرفات غير معهودة من قبل الشريك، نتيجة ردات فعلك أخيرًا.صحيًا: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك ستواجه بعض التعب، ويستحسن أن ترتاح.مهنيًا: يزداد رصيدك من النجاح في مجالك المهني، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.عاطفيًا: تجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك يوصلكما إلى برّ الأمان، لأنّ ما يجمعكما غير موجود عند أي ثنائي آخر.صحيًا: سارع إلى استشارة أصحاب الاختصاص ليصفوا لك العلاج الصحي اللازم للتخلص من السمنة.

الجوزاء

مهنيًا: تتعرض للخداع والاستغلال من أحد الزملاء، فكن حذرًا واستدرك الأمر قبل فوات الأوان.

عاطفيًا: يخف الوهج العاطفي، وتدخل مرحلة من إعادة الحسابات، ورغم ذلك تتمتع بأجواء خيالية.

صحيًا: تحتاج إلى الراحة لتستعيد نشاطك وتنفيذ أي من الالتزامات الطارئة.

السرطان

مهنيًا: مشاريع كثيرة تنتظر التمويل المطلوب والموافقة عليها، فحاول أن تشرح أهميتها لعلك تجد آذانًا صاغية.

عاطفيًا: الوحدة سلاح قاتل، لكنك تتخطاها بمساعدة الشريك وتظهر النتائج سريعًا.

صحيًا: لا تفرط في تناول المعجّنات والنشويات، فهي سبب أساسي للبدانة وغيرها.

الأسد

مهنيًا: تحصل على مبتغاك بعد طول صبر وأناة، وتحصد ما زرعته، كن مستعدًا للمزيد من المفاجآت السارّة، ووظف جهودك في سبيل مصلحتك.

عاطفيًا: حاول أن تمضي المزيد من الوقت مع الحبيب لأنه بحاجة ماسّة إليك بقربه بسبب ما يعانيه.

صحيًا: تلتقي أحد الأصدقاء القدامى وتقرران القيام برحلة ترفيهية تفيدكما صحيًا.

العذراء

مهنيًا: إذا عملت بجهد كبير ستنال حقك من أرباب العمل، وهذا ما يشعرك بارتياح كبير.

عاطفيًا: عليك أن توضّح بعض النقاط العالقة، وإلا فإنّك ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون في مصلحتك.

صحيًا: لا تندم على ما قد مضى، وحاول جهدك إلى أن تبقي صحتك في أفضل حالاتها.

الميزان

مهنيًا: الظروف المؤاتية هذا اليوم تسعفك كثيرًا، لكن ذلك لا يعني التفريط في المكتسبات التي حققتها أخيرًا.

عاطفيًا: ينتقل كوكب فينوس إلى برج الميزان، في حين يكون القمر في بجر الأسد، فيتركز الضوء على مسألة عاطفية مهمة جدًا.

صحيًا: تلقي عن كاهلك مسئوليات الآخرين، وتهتم بكل ما يفيد صحتك وعافيتك.

العقرب

مهنيًا: يخفّ الضغط ويعدك هذا اليوم بفرص أفضل لإيجاد التسويات والحلول لبعض المشاكل الصغيرة لكن المزمنة.

عاطفيًا: الخلافات الدفينة قد تظهر إلى العلن مجددًا، عالج الأمور مع الشريك بروية وتفاهما على ما يفيد مصلحتكما.

صحيًا: لا توهم نفسك بأنك مصاب بمرض خطير، ولا تستمع إلى ما يقوله الآخرون لك.

القوس

مهنيًا: يوم متطلب يخفف من الوهج السابق الذي نعمت به، وتشتاق إلى حبيب قديم أو تسترجع بعض الذكريات الحلوة وتفكر بمعاودة اللقاء.

عاطفيًا: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر.

صحيًا: إذا انتابك صداع شبه يومي، فالأمر بات يحتاج إلى مراجعة الطبيب المختص.

الجدي

مهنيًا: تحاول استعادة ثقة الآخرين فأنت تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على التفاوض والإقناع، وتعالج مختلف الموضوعات وتقدّم أفضل البحوث.

عاطفيًا: طيبة قلبك تؤدي دورًا في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل.

صحيًا: حادث مفاجئ يثير عصبيتك ويبقيك في حالة من التوتر لن تتخلص منها بسرعة.

الدلو

مهنيًا: لا تحاول إقناع أحد بالانضمام إلى مشاريعك، ولا تظهر الانفعالات والمشاعر السلبية.

عاطفيًا: أحداث كثيرة مهمّة في حياتك العاطفية، أنت على موعد مع الفرح في ظروف خاصة.

صحيًا: استمع إلى نصائح الأصدقاء فهي لمصلحتك وقد تحمل معها الحلول لبعض مشاكلك الصحية.

الحوت

مهنيًا: مواجهات صعبة في مجال العمل، لكنّ التاريخ الجيّد يساعدك لتتخطى كل المصاعب.

عاطفيًا: كن أكثر جدّية مع الشريك، وخصوصًا بعد تردّي العلاقة بينكما على نحو دراماتيكي، وقدّم بعض التنازلات.

صحيًا: تستعيد جزءًا من عافيتك التي فقدتها منذ مدة بعد مرض مفاجئ ألزمك الفراش أيامًا.