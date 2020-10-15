حظك اليوم.. برج القوس الخميس 15 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تعرف طريق النجاح جيدًا، وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة.



عاطفيًا: لا تضغط على الشريك كثيرًا، فهو يمرّ ببعض المشاكل، وقد يتخذ قرارات حاسمة تجاهك.

صحيًا: تستعيد نشاطك وعافيتك، وتبادر إلى القيام بمشاريع ترفيهية مع العائلة أو الأصدقاء.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.