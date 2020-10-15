حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 15 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل، اليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يوم ضاغط يثير بعض الحساسيات، ويجعلك تواجه أوضاعًا دقيقة، فتحاشَ الجدال ولا تناقش الموضوعات العالقة تحت وطأة الغضب.



عاطفيًا: عليك أن تراقب الشريك عن كثب، فهو يكثر تنقلاته وهذا يثير الريبة.

صحيًا: الصحة من أغلى ما تملك، فإذا فرّطت فيها خسرت كل شيء.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

