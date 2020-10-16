حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 16 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجوزاء، اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تتوصل شيئًا فشيئًا إلى تحقيق المشروع الذي انتظرته طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.

عاطفيًا: تعاطف كبير من الشريك تجاهك، لكن تجارب غير مشجعة تعوّق تقدّم الأمور.

صحيًا: إذا شعرت ببعض الاضطراب في دقات القلب، يستحسن أن تستشير طبيبك فورًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

