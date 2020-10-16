حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 16 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدى، اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: عليك أن تبذل مزيدًا من الجهد والوقت في العمل؛ لأن ذلك يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.

عاطفيًا: أحداث سعيدة في طريقها إليك تظهر ملامحها في غضون أيام، ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.

صحيًا: تنتقل من حالة نفسية مضطربة وقلقة إلى حالة من الفرح والسعادة تترك ارتياحًا لديك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.