حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 16 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو، اليوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: عليك أن تكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصًا أنك مقدم بعد فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على جميع الصعد.

عاطفيًا: حاول أن تترك مسافة بينك وبين بعض الذين لا تثق بهم وتخاف من أن يزعزعوا علاقتك بالشريك.

صحيًا: ينتابك الخوف من أن تكون عرضة للإصابة بأحد الأمراض، لذا قم بالفحوص لترتاح.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.