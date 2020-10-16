«الثور مخلص والجدي عقلاني».. كيف يعبر مواليد الأبراج الترابية عن حبهم؟

- برج الثور:
مواليد برج الثور أشخاص رومانسية وعاطفية جدًا وغيورين ومخلصين جدًا للشريك إلا أنهم يجيدون إخفاء أحاسيسهم ومشاعرهم ولا يرغبون بالعلاقات العابرة كما أنهم لا يترددون في التعبير عن مشاعرهم لكنهم يفصحون عنها في الوقت الذي يعتبروه مناسبا ويتمهلون كثيرا قبل أن يسمحوا لأنفسهم بالوقوع في الحب، ويتأنوا كثيرًا قبل أن يختاروا الشريك المناسب فهم يميلون إلى العقلانية أكثر من العاطفة في علاقتهم الغرامية.
- برج الجدي:
مواليد برج الجدي هم الأكثر عقلانية بين مواليد الابراج الترابية، يحكمون عقلهم قبل أن يقدموا على أي خطوة متعلقة بالارتباط، كما أنهم الأقل عاطفة بين مواليد الأبراج الترابية، فهم يفضلون عدم الإفصاح عن مشاعرهم في الفترة الأولى من علاقتهم ويفضلون أحيانًا أن يقضون حياتهم من دون الارتباط بأحد، خاصة إن لم يجدوا الشريك المثالي والمناسب في نظرهم، ولكن عند ارتباطهم فهم يهتمون بتفاصيل علاقتهم، ويعتبرون شركاء مثاليين في الحياة الزوجية، وقادرين على تحمل مسؤولياتهم على أكمل وجه.
- برج العذراء:
مواليد برج العذراء يوازنون بين قلبهم وعقلهم ويحتفظون بمشاعرهم لأنفسهم رغم وقوعهم الشديد في الحب، خاصة في الفترة الأولى من علاقتهم الغرامية، إلا أنهم يظهرون عاطفة غير مفرطة في الوقت المناسب، بينما يسمحون لعقلهم بالتدخل في الوقت المناسب.
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