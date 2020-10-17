أبراج

طالع مذبذب للاعبي الأهلي.. تعرف على حظوظ الفريق

0 نشر
0 تبليغ

يلتقى النادى الأهلى مساء غدا السبت، بفريق الوداد البيضاوي المغربي، فى ذهاب دور الـ4 من دورى أبطال إفريقيا، وتحظى المباراة باهتمام كبير بسبب رغبة الشياطين الحمر، فى رد اقتناص الأميرة السمراء بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات.

تنطلق المباراة فى تمام التاسعة من مساء الغد، على ملعب ستاد محمد الخامس في ذهاب دور الأربعة لبطولة دوري أبطال أفريقي.

ـ حظوظ موسيماني
وبعيدًا عن فنيات المدرب الكبير، يمكن لطالع برجه أن يتنبأ بحظوظ المدرب الجنوب أفريقي مع القلعة الحمراء في هذه المباراة.

«موسيماني» من مواليد 26 يوليو عام 1964، حيث ينتمى لبرج الأسد، يتمتعون بالحيوية البالغة، ويميلون إلى الانشغال الدائم، كما يُعتقد أنهم طموحون، ومبدعون، ومتفائلون، الأمر الذى يجعله قادر على النجاح فى النادى الأهلى.

حظوظ لاعبى النادى الأهلى:

محمد الشناوى:
جاءت توقعات جاكلين عقيقي، خبيرة الأبراج، لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي صاحب برج القوس، بالإيجاب، مزيدا من النجاحات على الصعيد المهني.

أحمد فتحى:
تنبأت للاعب أحمد فتحى، مولود برج العقرب، بمزيد من النجاحات خلال المباراة، فطالع برج العقرب مبشر هذه الايام.

حسين الشحات:
توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمولود برج العذراء حسين الشحات، بعض من التعثرات خلال المباراة، فطالعه المهنى متذبذب هذه الفترة.

على معلول:
يواجه التونسي علي معلول صاحب برج الدلو، بعض التعثرات، وحذرت الأبراج من الإفراط في الثقة والتسرع في اتخاذ القرارات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني وأحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، صالح جمعة، حسين الشحات، أحمد الشيخ ووليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايي، محمود كهرب، مروان محسن وأليو بادجي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالع مذبذب للاعبي الأهلي.. تعرف على حظوظ الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا