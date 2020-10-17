طالع مذبذب للاعبي الأهلي.. تعرف على حظوظ الفريق

تنطلق المباراة فى تمام التاسعة من مساء الغد، على ملعب ستاد محمد الخامس في ذهاب دور الأربعة لبطولة دوري أبطال أفريقي.
ـ حظوظ موسيماني
وبعيدًا عن فنيات المدرب الكبير، يمكن لطالع برجه أن يتنبأ بحظوظ المدرب الجنوب أفريقي مع القلعة الحمراء في هذه المباراة.
«موسيماني» من مواليد 26 يوليو عام 1964، حيث ينتمى لبرج الأسد، يتمتعون بالحيوية البالغة، ويميلون إلى الانشغال الدائم، كما يُعتقد أنهم طموحون، ومبدعون، ومتفائلون، الأمر الذى يجعله قادر على النجاح فى النادى الأهلى.
حظوظ لاعبى النادى الأهلى:
محمد الشناوى:
جاءت توقعات جاكلين عقيقي، خبيرة الأبراج، لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي صاحب برج القوس، بالإيجاب، مزيدا من النجاحات على الصعيد المهني.
أحمد فتحى:
تنبأت للاعب أحمد فتحى، مولود برج العقرب، بمزيد من النجاحات خلال المباراة، فطالع برج العقرب مبشر هذه الايام.
حسين الشحات:
توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمولود برج العذراء حسين الشحات، بعض من التعثرات خلال المباراة، فطالعه المهنى متذبذب هذه الفترة.
على معلول:
يواجه التونسي علي معلول صاحب برج الدلو، بعض التعثرات، وحذرت الأبراج من الإفراط في الثقة والتسرع في اتخاذ القرارات.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني وأحمد فتحي.
خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، صالح جمعة، حسين الشحات، أحمد الشيخ ووليد سليمان.
خط الهجوم: جونيور أجايي، محمود كهرب، مروان محسن وأليو بادجي.
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