طالع مذبذب للاعبي الأهلي.. تعرف على حظوظ الفريق

يلتقى النادى الأهلى مساء غدا السبت، بفريق الوداد البيضاوي المغربي، فى ذهاب دور الـ4 من دورى أبطال إفريقيا، وتحظى المباراة باهتمام كبير بسبب رغبة الشياطين الحمر، فى رد اقتناص الأميرة السمراء بعد غياب دام أكثر من 7 سنوات.تنطلق المباراة فى تمام التاسعة من مساء الغد، على ملعب ستاد محمد الخامس في ذهاب دور الأربعة لبطولة دوري أبطال أفريقي.

ـ حظوظ موسيماني

وبعيدًا عن فنيات المدرب الكبير، يمكن لطالع برجه أن يتنبأ بحظوظ المدرب الجنوب أفريقي مع القلعة الحمراء في هذه المباراة.

«موسيماني» من مواليد 26 يوليو عام 1964، حيث ينتمى لبرج الأسد، يتمتعون بالحيوية البالغة، ويميلون إلى الانشغال الدائم، كما يُعتقد أنهم طموحون، ومبدعون، ومتفائلون، الأمر الذى يجعله قادر على النجاح فى النادى الأهلى.

حظوظ لاعبى النادى الأهلى:

محمد الشناوى:

جاءت توقعات جاكلين عقيقي، خبيرة الأبراج، لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي صاحب برج القوس، بالإيجاب، مزيدا من النجاحات على الصعيد المهني.

أحمد فتحى:

تنبأت للاعب أحمد فتحى، مولود برج العقرب، بمزيد من النجاحات خلال المباراة، فطالع برج العقرب مبشر هذه الايام.

حسين الشحات:

توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمولود برج العذراء حسين الشحات، بعض من التعثرات خلال المباراة، فطالعه المهنى متذبذب هذه الفترة.

على معلول:

يواجه التونسي علي معلول صاحب برج الدلو، بعض التعثرات، وحذرت الأبراج من الإفراط في الثقة والتسرع في اتخاذ القرارات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني وأحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، صالح جمعة، حسين الشحات، أحمد الشيخ ووليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايي، محمود كهرب، مروان محسن وأليو بادجي.