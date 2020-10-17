حظك اليوم.. برج الثور السبت 17 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور، اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: يوم متقلب يشوش فكرك ويخفف من اندفاعك فيتقلب المزاج قليلًا، لذا عليك في هذه الحالة أن تكون أكثر ليونة.

عاطفيًا: ابتعد عن الخيانة قدر المستطاع؛ لأن الشريك لا يحتملها ولن يسامحك.

صحيًا: لا تتناول الطعام أكثر من حاجتك؛ لأنك قد تصاب بتخمة وبوجع في المعدة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.