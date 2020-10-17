خبيرة أبراج.. الأسد لا يعترف بأخطائه

قالت خبيرة الأبراج ندى عادل في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، إنه يطلق علم الأبراج عدة أسماء على النجوم الموجودة في السماء، بناءً على عدد أشهر السنة، ويكون لكل شهر صفاته الخاصة، ولكل فرد شخصية وصفة تميزه عن البرج الآخر، يتنبؤون من خلالها بالمستقبل، في العمل، أو الحياة العاطفيّة، أو التوافق مع باقي الأبراج.برج الأسد يبدأ برج الأسد من 723 - 822 ويصنّف ضمن الأبراج النارية.

الألوان المفضلة لبرج الاسد:

والألوان المفضلة له هي: الذهبي، والأصفر، والبرتقالي.

ارقام الحظ لبرج الأسد:

أرقام الحظ هي: 1، 3، 10، 19.

مميزات برج الأسد:

ومن مميّزاته أنّه شخصية إدارية ومنظمة بشكل ممتاز، ويمتاز الأشخاص الذين ينتمون إلى الأسد بالكرم الشديد لمن حولهم، كما أن لديهم طاقة عالية، وخلاقة، وهم أشخاص عاطفيون، ويمتازون بالسخاء، ودفء القلب، والابتهاج، وروح الدعابة.

عيوب برج الاسد:

أمّا عيوبهم هي أنهم لا يعترفون أبدًا بأخطائهم، ويظنون بأن لا أحد يستطيع الإدارة مثلهم، كما أنهم متعجرفون، وعنيدين، متمركزين حول أنفسهم، وكسولين، ولا يتمتعون بالمرونة.

توافق برج الاسد:

يتوافق برج الأسد مع برج الدلو، ولا يتناسب أبدًا مع برج العقرب.