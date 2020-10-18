برج هوائي.. مميزات وعيوب «الميزان»

قالت خبيرة الأبراج ندى عادل في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إن علم الأبراج، يعتمد على النجوم وعلى عدد أشهر السنة، ويكون لكل شهر صفاته الخاصة، ولكل فرد شخصية وصفة تميزه عن البرج الآخر، يتنبؤون من خلالها بالمستقبل، في العمل، أو الحياة العاطفيّة، أو التوافق مع باقي الأبراج.برج الميزان يبدأ برج الميزان من 923 - 1022 ويصنّف ضمن الأبراج الهوائيّة.

الألوان المفضلة لبرج الميزان:

والألوان المفضلة له هي: الوردي، والأخضر.

ارقام الحظ لبرج الميزان:

أرقام الحظ هي: 4، 6، 13، 15، 24.

مميزات برج الميزان:

ومن مميّزاته أنّه شخصية حنونة ومحترمة للمشاعر، وتعاونية، ودبلوماسية، وكريمة، وعادلة، واجتماعية.

عيوب برج الميزان:

أمّا عيوبه فهو شخصية سطحية بعض الأوقات، وغير حاسمة، كما أنه يتجنب المواجهات.

توافق برج الميزان:

يتوافق برج الميزان مع برج الحمل، ولا يتناسب أبدًا مع برج السرطان.