برج هوائي.. مميزات وعيوب «الميزان»

برج الميزان:
برج الميزان يبدأ برج الميزان من 923 - 1022 ويصنّف ضمن الأبراج الهوائيّة.
الألوان المفضلة لبرج الميزان:
والألوان المفضلة له هي: الوردي، والأخضر.
ارقام الحظ لبرج الميزان:
أرقام الحظ هي: 4، 6، 13، 15، 24.
مميزات برج الميزان:
ومن مميّزاته أنّه شخصية حنونة ومحترمة للمشاعر، وتعاونية، ودبلوماسية، وكريمة، وعادلة، واجتماعية.
عيوب برج الميزان:
أمّا عيوبه فهو شخصية سطحية بعض الأوقات، وغير حاسمة، كما أنه يتجنب المواجهات.
توافق برج الميزان:
يتوافق برج الميزان مع برج الحمل، ولا يتناسب أبدًا مع برج السرطان.
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