قبل مباراة الرجاء.. طالع جيد للاعبي الزمالك وتحذيرات لبنشرقي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، مباراة دور الـ4 ببطولة دورى أبطال إفريقيا بين الزمالك ونادي الرجاء البيضاوي المغربي، في التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.ويسعى نادى الزمالك للفوز بالمباراة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2003، فجماهير الزمالك ترفع شعار "السادسة يا زمالك".

وبعيدًا عن الساحرة المستديرة، توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، ومحمد أبوجبل صاحبى برج الدلو، المزيد من التوفيق، فمواليد برج الدلو محظوظون على المستوى المهنى خلال هذه الفترة.

فيما تنبأت للاعب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مواليد برج العقرب، ببعض التعثرات، بجانب نجم الهجوم مصطفى محمد صاحب برج القوس، فطالعهم المهنى غير مبشر.

كما حذرت خبيرة الأبراج، من العصبية المفرطة خلال المباراة، لنجم الفريق أشرف بن شرقي، والذى يعتبر سلاحًا هجوميًا يعتمد عليه الفريق الملكى.

وتتنبأ أيضا للاعب يوسف أوباما، بالتوفيق، هو وزميله في الفريق المغربي محمد أوناجم مولود برج العقرب، بالمزيد من التألق خلال مباراة الذهاب.

وضمت قائمة الأبيض كل من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحي - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو