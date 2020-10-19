حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 19 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليو الإثنين الموافق 19 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تعيش يومًا مناسبًا يتحدث عن وضع استراتيجية مالية جديدة، أو عن تمويل تسعى إلية، أو منحة أو سلفة أو دين، وتتخلص من بعض العراقيل.

عاطفيًا: كن مستعدًا لمواجهة الشريك في أمور غريبة نوعًا ما، وإن كان بعضها ينمّ عن استخفاف في التعاطي.

صحيًا: أنّى تحل تلفت الأنظار، فإلى جانب الوسامة أنت تتمتع بجسم رشيق وصحة رائعة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.