حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 19 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: تتعزز قدراتك الفكرية، وقد تتبدل الظروف لمصلحتك وتطلع على معلومات وأفكار، وتسافر أو تتصل بجهة أجنبية فتشعر بالأمان والارتياح.



عاطفيًا: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية.

صحيًا: بعدما أنقصت وزنك إلى الحد المطلوب منك بت تشعر بارتياح كبير في تنقلاتك وحركاتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.