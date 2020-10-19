حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 19 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء، اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: القمر في مواجهة برجك من القوس قد يفاجئك بتغييرات في علاقاتك الشخصية والاجتماعية، ما يربكك قليلًا، إلا أنك تحقق الانتصارات مهنيًا.

عاطفيًا: توقع خيبة في العلاقة، هناك إضاعة للوقت فاحذر المتاعب والجدال، وحاول أن تكتشف كل ما يعرقل تقدمك في المجال العاطفي.

صحيًا: لا تبدِ تذمرًا من النهوض باكرًا والقيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.