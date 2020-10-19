حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 19 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الأسد، اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.

عاطفيًا: أي نجاح للعلاقة بالشريك يتطلب منك تقديم ولو بعض التنازلات البسيطة، وهذا ليس معيبًا أو مهينًا.

صحيًا: لا تستخف بأي عارض صحي بسيط وأعره كل اهتمامك واستشر طبيبك بسرعة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.