حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 19 أكتوبر 2020

مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.عاطفيًا: عليك أن تفكّر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لكما النتائج المرجوّة.صحيًا: انتبه لكل ما يعرّض صحتك للضرر، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلبات.مهنيًا: يوم مناسب جدًا لك ويبشر بتقدم على صعيد مشروع غال على قلبك، ويضع في طريقك أشخاصًا ملائمين يساعدونك على تحقيق الأحلام.عاطفيًا: المصداقية شبه مفقودة مع الشريك؛ بسبب قلة التفاهم بينكما والثقة المهزوزة.صحيًا: حدث سعيد يعيد إليك العافية وينسيك مشاكلك الصحية ويبقيك في حال من الحبور لا توصف.

الجوزاء

مهنيًا: انتقال القمر إلى القوس يزيد المناخ تشنجًا، قد تحدث انقلابات في حياتك الشخصية، تربكك في البداية لكنك تدرك أنك تبني حياة جديدة وعلى أسس أخرى.

عاطفيًا: سيطر على أعصابك ومشاعرك، تسبب لك غيرتك مآزق يصعب تخطيها.

صحيًا: مارس بعض التمارين الصباحية قبل التوجه إلى العمل، هي مفيدة للصحة.

السرطان

مهنيًا: تعيش يومًا ناجحًا يوفر لك فرصة للتخلص من وضع شائك عانيته، أو لشغل منصب وتحمل مسؤولية تعجبك.

عاطفيًا: تتمتع بشخصية حساسة وشفافة ومميزة، ويتمنى الشريك التقرّب منك أكثر فأكثر.

صحيًا: لا تدع العمل يسيطر على حساب الاهتمام بصحتك، فلكل شيء أوانه، وللرياضة أوقاتها الضرورية.

الأسد

مهنيًا: قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.

عاطفيًا: أي نجاح للعلاقة بالشريك يتطلب منك تقديم ولو بعض التنازلات البسيطة، وهذا ليس معيبًا أو مهينًا.

صحيًا: لا تستخف بأي عارض صحي بسيط، وأعطيه كل اهتمامك واستشر طبيبك بسرعة.

العذراء

مهنيًا: القمر في مواجهة برجك من القوس قد يفاجئك بتغييرات في علاقاتك الشخصية والاجتماعية، ما يربكك قليلًا، إلا أنك تحقق الانتصارات مهنيًا.

عاطفيًا: توقع خيبة في العلاقة، هنالك إضاعة للوقت فاحذر المتاعب والجدال، وحاول أن تكتشف كل ما يعرقل تقدمك في المجال العاطفي.

صحيًا: لا تبدِ تذمرًا من النهوض باكرًا، والقيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.

الميزان

مهنيًا: تعيش يومًا مناسبًا يتحدث عن وضع استراتيجية مالية جديدة، أو عن تمويل تسعى إلية، أو منحة أو سلفة أو دين، وتتخلص من بعض العراقيل.

عاطفيًا: كن مستعدًا لمواجهة الشريك في أمور غريبة نوعًا ما، وإن كان بعضها ينمّ عن استخفاف في التعاطي.

صحيًا: أين تحل تلفت الأنظار، فإلى جانب الوسامة أنت تتمتع بجسم رشيق وصحة رائعة.

العقرب

مهنيًا: عليك أن تكون هادئًا لتتمكّن من معالجة ضغط العمل بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ.

عاطفيًا: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصًا إذا كنت مقتنعًا بخطواتك المستقبلية تجاهه.

صحيًا: تجنب المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، وأكثر من تناول الخضراوات والفواكه.

القوس

مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يتحدث عن مشروع جديد أو عن علاقة مهنية متينة تغذيها في الأيام المقبلة.

عاطفيًا: مهما بذلت من جهود، فإنك قد لا تجد من يقدّرك سوى الشريك، وهذا أمر جيد.

صحيًا: خفف من رفع الأشياء الثقيلة فقد تعرض ظهرك لآلام حادة.

الجدي

مهنيًا: يثير أمر ما حماستك، ويشير هذا اليوم إلى تغييرات تحصل في حياتك المهنية، ونتائج غير متوقعة تثير شكوكك تجاه بعض الزملاء.

عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة والتسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحكّ.

صحيًا: لا تدع الآخرين يتلاعبون بوضعك الصحي من خلال إسدائك نصائح وإرشادات غير مدروسة طبيًا.

الدلو

مهنيًا: تتعزز قدراتك الفكرية، وقد تتبدل الظروف لمصلحتك، وتطلع على معلومات وأفكار، وتسافر أو تتصل بجهة أجنبية فتشعر بالأمان والارتياح.

عاطفيًا: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية.

صحيًا: بعدما أنقصت وزنك إلى الحد المطلوب منك بت تشعر بارتياح كبير في تنقلاتك وحركاتك.

الحوت

مهنيًا: يوم معقد وصعب قد يثير بعض التفاصيل الصغيرة التي تشغل بالك، وتحاول إيجاد لها حلول، لذا عليك أن تكون حذرًا جدًا.

عاطفيًا: الاعتراض على كل شيء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحيانًا.

صحيًا: تواكب كل جديد على الصعيد الطبّي بغية الاطّلاع على ما يفيد وضعك الصحي.