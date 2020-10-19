حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 19 أكتوبر 2020

الحمل
مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.
عاطفيًا: عليك أن تفكّر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لكما النتائج المرجوّة.
صحيًا: انتبه لكل ما يعرّض صحتك للضرر، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلبات.
الثور
مهنيًا: يوم مناسب جدًا لك ويبشر بتقدم على صعيد مشروع غال على قلبك، ويضع في طريقك أشخاصًا ملائمين يساعدونك على تحقيق الأحلام.
عاطفيًا: المصداقية شبه مفقودة مع الشريك؛ بسبب قلة التفاهم بينكما والثقة المهزوزة.
صحيًا: حدث سعيد يعيد إليك العافية وينسيك مشاكلك الصحية ويبقيك في حال من الحبور لا توصف.
الجوزاء
مهنيًا: انتقال القمر إلى القوس يزيد المناخ تشنجًا، قد تحدث انقلابات في حياتك الشخصية، تربكك في البداية لكنك تدرك أنك تبني حياة جديدة وعلى أسس أخرى.
عاطفيًا: سيطر على أعصابك ومشاعرك، تسبب لك غيرتك مآزق يصعب تخطيها.
صحيًا: مارس بعض التمارين الصباحية قبل التوجه إلى العمل، هي مفيدة للصحة.
السرطان
مهنيًا: تعيش يومًا ناجحًا يوفر لك فرصة للتخلص من وضع شائك عانيته، أو لشغل منصب وتحمل مسؤولية تعجبك.
عاطفيًا: تتمتع بشخصية حساسة وشفافة ومميزة، ويتمنى الشريك التقرّب منك أكثر فأكثر.
صحيًا: لا تدع العمل يسيطر على حساب الاهتمام بصحتك، فلكل شيء أوانه، وللرياضة أوقاتها الضرورية.
الأسد
مهنيًا: قد ترى أن الأمور تتطلب مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحة موقعك بما أنك واثق بقدراتك.
عاطفيًا: أي نجاح للعلاقة بالشريك يتطلب منك تقديم ولو بعض التنازلات البسيطة، وهذا ليس معيبًا أو مهينًا.
صحيًا: لا تستخف بأي عارض صحي بسيط، وأعطيه كل اهتمامك واستشر طبيبك بسرعة.
العذراء
مهنيًا: القمر في مواجهة برجك من القوس قد يفاجئك بتغييرات في علاقاتك الشخصية والاجتماعية، ما يربكك قليلًا، إلا أنك تحقق الانتصارات مهنيًا.
عاطفيًا: توقع خيبة في العلاقة، هنالك إضاعة للوقت فاحذر المتاعب والجدال، وحاول أن تكتشف كل ما يعرقل تقدمك في المجال العاطفي.
صحيًا: لا تبدِ تذمرًا من النهوض باكرًا، والقيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.
الميزان
مهنيًا: تعيش يومًا مناسبًا يتحدث عن وضع استراتيجية مالية جديدة، أو عن تمويل تسعى إلية، أو منحة أو سلفة أو دين، وتتخلص من بعض العراقيل.
عاطفيًا: كن مستعدًا لمواجهة الشريك في أمور غريبة نوعًا ما، وإن كان بعضها ينمّ عن استخفاف في التعاطي.
صحيًا: أين تحل تلفت الأنظار، فإلى جانب الوسامة أنت تتمتع بجسم رشيق وصحة رائعة.
العقرب
مهنيًا: عليك أن تكون هادئًا لتتمكّن من معالجة ضغط العمل بروية، وهذا يبعدك إلى حد كبير عن الوقوع في الخطأ.
عاطفيًا: عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصًا إذا كنت مقتنعًا بخطواتك المستقبلية تجاهه.
صحيًا: تجنب المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، وأكثر من تناول الخضراوات والفواكه.
القوس
مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يتحدث عن مشروع جديد أو عن علاقة مهنية متينة تغذيها في الأيام المقبلة.
عاطفيًا: مهما بذلت من جهود، فإنك قد لا تجد من يقدّرك سوى الشريك، وهذا أمر جيد.
صحيًا: خفف من رفع الأشياء الثقيلة فقد تعرض ظهرك لآلام حادة.
الجدي
مهنيًا: يثير أمر ما حماستك، ويشير هذا اليوم إلى تغييرات تحصل في حياتك المهنية، ونتائج غير متوقعة تثير شكوكك تجاه بعض الزملاء.
عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة والتسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحكّ.
صحيًا: لا تدع الآخرين يتلاعبون بوضعك الصحي من خلال إسدائك نصائح وإرشادات غير مدروسة طبيًا.
الدلو
مهنيًا: تتعزز قدراتك الفكرية، وقد تتبدل الظروف لمصلحتك، وتطلع على معلومات وأفكار، وتسافر أو تتصل بجهة أجنبية فتشعر بالأمان والارتياح.
عاطفيًا: حان الوقت للبحث عن علاقة جدية مع شخص تشعر تجاهه بمشاعر حقيقية.
صحيًا: بعدما أنقصت وزنك إلى الحد المطلوب منك بت تشعر بارتياح كبير في تنقلاتك وحركاتك.
الحوت
مهنيًا: يوم معقد وصعب قد يثير بعض التفاصيل الصغيرة التي تشغل بالك، وتحاول إيجاد لها حلول، لذا عليك أن تكون حذرًا جدًا.
عاطفيًا: الاعتراض على كل شيء يزعج الشريك ويدفعه إلى انتقادك حتى لو جرحك أحيانًا.
صحيًا: تواكب كل جديد على الصعيد الطبّي بغية الاطّلاع على ما يفيد وضعك الصحي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 19 أكتوبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.