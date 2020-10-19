برج العقرب:
يبدأ برج العقرب من 1023 - 1121 ويصنّف ضمن الأبراج المائية.
الألوان المفضلة لبرج العقرب: الألوان المفضلى له هي: القرمزي، والأحمر.
أرقام الحظ لدى برج العقرب: أرقام الحظ هي: 8، 11، 18، 22.
مميزات برج العقرب:
من مميّزاته أنّه يستطيع معرفة ما يريده بالتحديد في الحياة، كما أنه شجاع، وعاطفي، وعنيد، وصديق حقيقي.
عيوب برج العقرب:
أمّا عيوبه فهو شخصية متكبرة في بعض الأوقات، كما أنّه غيور، وعنيف.
توافق برج العقرب:
يتوافق برج العقرب مع برج الجوزاء، ولا يتناسب أبدًا مع برج العذراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «العقرب».. متكبر وعنيف وهذه أبرز الأبراج المتوافقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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