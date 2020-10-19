«العقرب».. متكبر وعنيف وهذه أبرز الأبراج المتوافقة

قالت خبيرة الأبراج ندى عادل لـ«الدستور» إن علم الأبراج يطلق عدة أسماء على النجوم الموجودة في السماء، بناءً على عدد أشهر السنة، ويكون لكل شهر صفاته الخاصة، ولكل فرد شخصية وصفة تميزه عن البرج الآخر، يتنبؤون من خلالها بالمستقبل، في العمل، أو الحياة العاطفيّة، أو التوافق مع باقي الأبراج.

يبدأ برج العقرب من 1023 - 1121 ويصنّف ضمن الأبراج المائية.

الألوان المفضلة لبرج العقرب: الألوان المفضلى له هي: القرمزي، والأحمر.

أرقام الحظ لدى برج العقرب: أرقام الحظ هي: 8، 11، 18، 22.

مميزات برج العقرب:

من مميّزاته أنّه يستطيع معرفة ما يريده بالتحديد في الحياة، كما أنه شجاع، وعاطفي، وعنيد، وصديق حقيقي.

عيوب برج العقرب:

أمّا عيوبه فهو شخصية متكبرة في بعض الأوقات، كما أنّه غيور، وعنيف.

توافق برج العقرب:

يتوافق برج العقرب مع برج الجوزاء، ولا يتناسب أبدًا مع برج العذراء.