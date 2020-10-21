خبيرة أبراج: القوس روحه مرحة ومثالى

قالت خبيرة الأبراج ندى عادل في تصريحات خاصة لـ" الدستور" إن علم الأبراج يطلق عدة أسماء على النجوم الموجودة في السماء، بناءً على عدد أشهر السنة، ويكون لكل شهر صفاته الخاصة، ولكل برح صفة تميزه عن الآخر، يتنبؤون من خلالها بالمستقبل، في العمل، الحياة العاطفيّة، أو التوافق مع باقي الأبراج.برج القوس:يبدأ القوس من 1122 - 1221 ويصنّف ضمن الأبراج النارية.الالوان المفضلة: الأزرق.

ارقام الحظ: 3، 7، 9، 12، 21.

مميزاته:الهدوء والروح الفكاهية والمرحة، المثالية، والذكاء.

عيوب برج القوس:

أمّا عيوبه هي أنّه لا يعرف تدبير أموره المالية، كما أنه لا يفي بالوعود، ويفتقر إلى الصبر.

توافق القوس:

برج القوس يتوافق مع الجوزاء، ولا يتناسب أبدًا مع العذراء.