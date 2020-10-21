خبيرة أبراج: القوس روحه مرحة ومثالى

برج القوس:
يبدأ القوس من 1122 - 1221 ويصنّف ضمن الأبراج النارية.
الالوان المفضلة: الأزرق.
ارقام الحظ: 3، 7، 9، 12، 21.
مميزاته:الهدوء والروح الفكاهية والمرحة، المثالية، والذكاء.
عيوب برج القوس:
أمّا عيوبه هي أنّه لا يعرف تدبير أموره المالية، كما أنه لا يفي بالوعود، ويفتقر إلى الصبر.
توافق القوس:
برج القوس يتوافق مع الجوزاء، ولا يتناسب أبدًا مع العذراء.
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