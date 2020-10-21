ماذا يرتدى برج العقرب ليبدو فى أجمل إطلالة؟.. خبيرة موضة تجيب (فيديو)

فتقول خبيرة الموضة، فى حديثها لـ"الدستور"، إن أصحاب برج العقرب، يفضلون الألوان التى تعطى طاقة، وأكثر حيوية، مثل اللون الأحمر ودرجاته، مشيرة إلى أن أصحاب هذا البرج يتميزون بالنشاط وحب العمل، ومن الصعب عليهم التقليل من قيمة أعمالهم.
كما أن امرأة برج العقرب تحب المسئولية، وتحذرها خبيرة الموضة، من عدم اختيارها ملابس ترتبط بحالتها النفسية، فتنصحها: "حاولى ارتداء الألوان التى تفضليها حتى لا تقعى فى فخ النفسية".
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