ماذا يرتدى برج العقرب ليبدو فى أجمل إطلالة؟.. خبيرة موضة تجيب (فيديو)

يحتفى مواليد آخر أيام شهر أكتوبر، بأنهم يتميزون بصفات برج العقرب، المعروف بشخصيته الشجاعة، كما أنه يتميز بكونه شخصية عاطفية، ويحب البحث دائمًا عن الحقيقة، ويقوده الشغف فى الكثير من الأحيان، إما من ناحية اختيار الإطلالة المناسبة لبرج العقرب، تحدثنا اليوم، خبيرة الموضة أشواق مسامر، عما يناسب هذا البرج المميز عن غيره من أزياء.فتقول خبيرة الموضة، فى حديثها لـ"الدستور"، إن أصحاب برج العقرب، يفضلون الألوان التى تعطى طاقة، وأكثر حيوية، مثل اللون الأحمر ودرجاته، مشيرة إلى أن أصحاب هذا البرج يتميزون بالنشاط وحب العمل، ومن الصعب عليهم التقليل من قيمة أعمالهم.

كما أن امرأة برج العقرب تحب المسئولية، وتحذرها خبيرة الموضة، من عدم اختيارها ملابس ترتبط بحالتها النفسية، فتنصحها: "حاولى ارتداء الألوان التى تفضليها حتى لا تقعى فى فخ النفسية".