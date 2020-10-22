حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 22 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، فيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: عليك أن تستمع إلى نصائح الزملاء، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.

عاطفيًا: لا تقسُ على الشريك كثيرًا، فهو يعاني بعض المشاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك.

صحيًا: مهما تراكمت الأعمال، تجد بعض الوقت للاهتمام بصحتك وإيلائها الأولوية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.