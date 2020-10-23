حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 23 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: يضفي عليك هذا اليوم سحرًا خاصًا وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة أو قديمة قد تشرّعها.

عاطفيًا: يعتذر إليك الشريك عن سوء تصرّفه معك، إقبل اعتذاره وافتح صفحة جديدة.

صحيًا: قد تشعر ببعض الآلام العابرة في أنحاء مختلفة من جسمك، استشر طبيبك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.