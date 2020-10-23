مهنيًا: على الرغم من التراجع الحاصل في العمل، حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدّم مجالك المهني.
عاطفيًا: عليك أن تساعد الشريك ليتمكّن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصًا بعد يوم من الترقّب بينكما.
صحيًا: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرضك لنكسة صحية أثرت كثيرًا في قدرتك على العطاء أكثر من طاقتك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 23 أكتوبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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