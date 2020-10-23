مواليد برج العقرب الأكثر خيانة..فاحذروهم

يحتفل من اليوم مواليد برج العقرب ببداية اعياد ميلادهم ولكن من المعروف عنهم انهم اكثر مواليد الابراج خيانة لشركاء حياتهم، لذلك تتحدث اليوم للدستور خبيرة الابراج وعالمة الفلك منى احمد عن هل مواليد برج العقرب يخونون فعلًا.وعلى الرغم من أن مواليد برج العقرب رومانسيين، إلا أنهم يخونون بسرعة لأسباب مختلفة أبرزها فقدان الاهتمام بالشريك او تعرضهم للاهمال من قبل الحبيب ويبحثون على الفور عن شخص آخر لمشاركتهم العواطف والمشاعر التي يملكونها ويعتبرون أشخاص اجتماعية يحبون المشاركة في الانشطة المختلفة وبناء علاقات كثيرة ولكن في الحب هم اشخاص أنانية جدا، يميلون إلى حب التملك، ويرغبون بأن يكونون محور اهتمامه الوحيد.

وحين يلاحظ مواليد برج العقرب أي تغير في تصرفات الشريك تجاههم، يسارعون إلى البحث عن أشخاص آخرين يمكنهم ان يعوضوا لهم الفراغ العاطفي كما أنهم يقدمون في كثير من الأحيان على الخيانة، حين يفقدون الثقة بشريكهم لسبب او لآخر.

ويضعون ثقتهم بالأشخاص المقربين منهم وخاصة الشريك إلا ان فقدان هذه الثقة، تجعل مشاعر مواليد برج العقرب تخف، مما يدفعهم إلى البحث عن شريك جديد ونتيجة مشاعرهم القوية وعواطفهم التي تتحكم بهم، يعتبرون من الاشخاص الأكثر وفاء وإخلاص للحبيب ولكنهم يتخلون عن اخلاصهم ووفائهم لو لاحظوا أن الشريك لا يقدر هذه المشاعر ويستغلها.

وإذا تعرضوا للخيانة فهم يردونها ويقدمون على الخيانة، لن يتقبلوا فكرة التعرض للخيانة دون معاقبة الشريك على فعله وعندما يخونون يدركون أنهم يخطئون ولكنهم يستمرون في فعلتهم للوصول إلى الهدف الذي يريدونه وإقدامهم على خيانة الشريك تعني أنهم لن يسامحوه على ما فعله بهم ويعتبروا انهم حققوا انتقامهم منه، وبالتالي نهاية العلاقة العاطفية بينهم.