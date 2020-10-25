حظك اليوم.. برج القوس الأحد 25 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس ليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: التصرّف بعشوائية لن يكون سهلًا، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.

عاطفيًا: تعرف اليوم مفاجأة سارّة أو عرضًا أو مناسبة جيّدة واحتفالات، ويطرب قلبك لما يحصل.

صحيًا: لا تحاول أن تختار من الأدوية ما يحلو لك، بل تناولها كلها كما أوصاك الطبيب بذلك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.