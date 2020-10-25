حظك اليوم.. برج الميزان الأحد 25 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الميزان ليوم الأحد 25 أكتوبر 2020 على النحو التالي:مهنيًا: تبحث هذا اليوم عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسؤولية.

عاطفيًا: لا تظلم الحبيب بظنك السيّئ، ستنجلي الأمور على حقيقتها وتعرف أنك أخطأت.

صحيًا: قد تشعر بآلام خفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.