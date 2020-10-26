حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 26 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:.

مهنيًا: يزودك هذا اليوم الاستثنائي والمميز شجاعة وثقة بحدسك لتحقق النجاح الذي طالما انتظرته.



عاطفيًا: يضعك الشريك أمام قرار صعب، وخصوصًا بعدما تناهى إليه رغبتك في الابتعاد عنه وتركه نهائيًا.

صحيًا: تغادر المستشفى بعدما أمضيت فيه أيامًا خضعت فيها لفحوص عامة أظهرت أنك بصحة جيدة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.