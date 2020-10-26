حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 26 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر والتي جاءت كالتالي:.

مهنيًا: يؤدي أحد الزملاء دورًا حاسمًا في تزكية وضعك المهني، وتكون له نتائج إيجابية تفرحك كثيرًا.



عاطفيًا: كثرة التذمّر من تصرفات الشريك تؤدّي الى بعض الانزعاج، لكنّ المعالجة تحتّم القيام بخطوات سريعة.

صحيًا: حرّك الطاقة في جسمك وفجرها بخطوات تمهيدية للقيام بمشروع صحي مفيد.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.