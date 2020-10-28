حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: طموحاتك تكبر فتتطلع إلى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصًا أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك.

عاطفيًا: لا تدع انشغالاتك المهنية تنعكس سلبا على علاقتك بالشريك، ومن الأفضل أن تلتزم مواعيدك حتى لا تفقد مصداقيتك.

صحيًا: تتفاعل مع الأجواء المريحة نوعًا في محيطك، وتمضي أجمل الأوقات الترفيهية.