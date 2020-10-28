حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: تحظى بعروض مالية مغرية تساهم في تحسين دخلك المادي ويبتسم لك الحظ ويأتيك بالأخبار السارّة.

عاطفيًا: لا تقدم على أيّ خطوة جديدة ما دمت تشعر بعجزك عن التواصل مع الشريك.

صحيًا: لا تعقّد الأمور على نفسك وتدخل في متاهات تثير عصبيتك وتوترك.