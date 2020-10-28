حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 28 أكتوبر 2020

مهنيًا: حين تواجه مواقف حاسمة يسيطر عليك القلق، لكن ذلك لن يدوم طويلًا لأنّ الأسباب الموجبة ستزول قريبًا.
عاطفيًا: تقبّل النصائح من الشريك واعمل بها، فهو الأكثر قربًا منك والقادر الوحيد على تجنيبك ارتكاب الأخطاء.
صحيًا: احم نفسك من كل ما يعرّض صحتك للخطر، واختر المأكولات المفيدة.
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