حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: حين تواجه مواقف حاسمة يسيطر عليك القلق، لكن ذلك لن يدوم طويلًا لأنّ الأسباب الموجبة ستزول قريبًا.

عاطفيًا: تقبّل النصائح من الشريك واعمل بها، فهو الأكثر قربًا منك والقادر الوحيد على تجنيبك ارتكاب الأخطاء.

صحيًا: احم نفسك من كل ما يعرّض صحتك للخطر، واختر المأكولات المفيدة.