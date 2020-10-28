حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 28 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: تشعر بالارتباك وتخاف على موقع أو علاقة، لكنّه أيضًا يدفعك إلى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك.

عاطفيًا: تسير الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى أحسن، بعد سوء التفاهم البسبط الذي ساد بينكما أخيرًا.

صحيًا: تقرر منذ اليوم التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف فترة ممارسة الرياضة وخصوصًا المشي صباحًا.