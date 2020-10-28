حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 28 أكتوبر 2020

مهنيًا: تشعر بالارتباك وتخاف على موقع أو علاقة، لكنّه أيضًا يدفعك إلى ارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير قدراتك.
عاطفيًا: تسير الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى أحسن، بعد سوء التفاهم البسبط الذي ساد بينكما أخيرًا.
صحيًا: تقرر منذ اليوم التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف فترة ممارسة الرياضة وخصوصًا المشي صباحًا.
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