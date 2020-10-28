حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 28 أكتوبر 2020

مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفيًا: عليك أن تكون متسامحًا لتتمكّن من حل بعض المشاكل مع الشريك، وهذا ما يجنّبكما الوقوع في الخطأ.
صحيًا: أنت لا تدرك حجم العواقب الوخيمة التي تتعرّض لها في حال تعرّض وضعك الصحي لخلل ما.
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