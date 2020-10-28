حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 28 أكتوبر 2020





مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، يترافق مع مطالبك المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود. قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، يترافق مع مطالبك المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود. عاطفيًا: لا تستفز الشريك بمواقف متشدّدة فالظروف الحالية لا تسمح باختلاق المشكلات لأنّ الغيوم قد تصبح داكنة. صحيًا: تسعى جاهدًا لإقناع العائلة بمرافقتك في رحلة ترفيهية، على الرغم من توضيحك لهم أهميتها صحيًا.

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