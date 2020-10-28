4 أبراج لا تنسى حبها الأول مهما حدث.. تعرف عليهم

يترك الحب الأول أثر كبير في حياة الأشخاص، حيث يصعب نسيان علاقة الحب الأول نهائيا، لذلك تتحدث لـ"الدستور" اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن أبراج لا تنسى حبها الأول مهما كانت الظروف.مواليد برج الثور من أكثر مواليد الأبراج رومانسية وإخلاصا، حيث يصعب عليهم نسيان حبهم الأول الذي يؤثر بشكل كبير على حياتهم؛ لذلك لا ينسون حبه الأول ويمنعهم عنادهم من استبدال شريكهم الأول بأي شخص آخر.

- برج السرطان:

الحب الأول مميز وخاص جدًا بالنسبة لمواليد برج السرطان، فهم أشخاص عاطفية وحساسة جدًا وفي حبّهم الأول يضعون كل مشاعرهم وكل اهتمامهم ورعايتهم في شخص واحد، بالإضافة إلى أن فكرة الحب الأول بحد ذاتها هي عشق مواليد برج السرطان الأول والأخير.

- برج الأسد:

مواليد برج الأسد من الأشخاص التي لا تنسى حبها الأول، فهم شخصيات عاطفية للغاية، وانتهاء علاقة الحب الأول من أصعب ما يواجهونه، لأنهم يضعون قلبهم وعقولهم وأروحهم في أول علاقة يدخلوها، ورغم أنهم يمضون في حياتهم، ولكنهم يؤمنون بأنهم يومًا ما سيعودون إلى الحب الأول.

- برج العقرب:

مواليد برج العقرب لا يستطيعون الوثوق بالأشخاص الآخرين، وبالتالي الدخول في علاقات الحب من الأمور التي يصعب عليهم القيام بها، مما يجعلهم يعودون دائمًا إلى حبهم الأول.