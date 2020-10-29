حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 29 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العقرب، قالت:مهنيًا: تحصل على فرصة ثمينة لتحسين موقعك وإبراز مواهبك وقدراتك المهنية التي تتمتع بها لكن لم يتح لك تفجيرها في السابق.

عاطفيًا: يوم رومانسي بالتأكيد يخدم مصلحة العلاقة، فأنت تميل إلى الهدوء الإيجابي وترغب في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك.

صحيًا: تتعزز ثقتك بالنفس، وترتاح نفسيًا وجسديًا بعدما بدأت الابتعاد عن المشكلات العابرة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

