حظك اليوم.. برج الثور الخميس 29 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الثور، قالت:مهنيًا: تجنّب التطرف فقد تواجه بعض الاحتكاكات والتضارب بين بعض المصالح.

عاطفيًا: الانتظار لن يطول حتى تتمكن من تحديد أولوياتك، وهذا أفضل لك وللشريك.

صحيًا: قد تتحمل محنة قاسية وتضطر إلى إعادة الحسابات، وتفاجأ ببعض النوبات المؤلمة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.