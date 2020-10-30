حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 30 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: التفاؤل من أبرز الصفات التي تميّزك عن الآخرين، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.

عاطفيًا: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان، فحاول التوفيق بين الاثنين.

صحيًا: تبدو في حال صحية تفاجئ الجميع بعدما اعتقدوا أنك لن تتعافى من مرضك بسرعة.