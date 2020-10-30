حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 30 أكتوبر 2020





مهنيًا: إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، عليك أن تبذل جهودًا أكبر لتجني لاحقًا ثمار تعبك. قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، عليك أن تبذل جهودًا أكبر لتجني لاحقًا ثمار تعبك. عاطفيًا: المعالجة المتروية لمشاكلك مع الشريك هي الأفضل والكفيلة بإعادة المياه إلى مجاريها. صحيًا: تعود من رحلة ترفيهية مزودًا بطاقة كبيرة من العافية والرشاقة والنفسية المرتاحة.



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