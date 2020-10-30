حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 30 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: إحذر التدخل في شؤون الآخرين، فقد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.

عاطفيًا: قد تكون مستعدًّا للتغاضي عن المساوئ التي تظهر بين الحين والآخر في شخصيّة حبيبك.

صحيًا: أنت مفعم بالحيوية ونشاط غير اعتياديين، نتيجة ممارستك الرياضية يوميا.