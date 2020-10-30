حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 30 أكتوبر 2020

ــمهنيًا: الكل متعاطف معك ويحمل هذا اليوم مفاجآت سعيدة، كن هادئًا ولا تخش أي جديد يطرأ لأنه لن يخيب ظنك.

عاطفيًا: إبحث عن الهدوء والسلامة والتناغم مع الشريك، وثابر على ما بدأت به منذ مدة، فهو وحده القادر على الانتقال بك إلى حياة جديدة.

صحيًا: حذار من التدهور الصحي الذي يصيبك منذ مدة، استشر طبيبك بأسرع وقت.

ــ الثور

مهنيًا: إذا شئت أن يتحسن وضعك المهني، عليك أن تبذل جهودًا أكبر لتجني لاحقًا ثمار تعبك.

عاطفيًا: المعالجة المتروية لمشاكلك مع الشريك هي الأفضل والكفيلة بإعادة المياه إلى مجاريها.

صحيًا: تعود من رحلة ترفيهية مزودًا بطاقة كبيرة من العافية والرشاقة والنفسية المرتاحة.

ــ الجوزاء

مهنيًا: هذا اليوم يناسبك جدًا ويثبت أنك على حق، وتلقى مساعدة يجب أن تتقبلها بإيجابية.

عاطفيًا: يوم هادئ إلى جانب الشريك، وهذا ما يعزّز الثقة بينكما لئلا تتجدّد الخلافات.

صحيًا: وظّف طاقاتك التي تستغلها في العمل، للقيام ببعض ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

ــ السرطان

مهنيًا: تزدهر المخيّلة وتعطيك أجوبة عن بعض التساؤلات وتتسارع الخطى وتقوم بواجباتك.

عاطفيًا: استخدم السحر والطاقة اللطيفة في شخصيتك لتحظى بالشخص الذي تعشقه.

صحيًا: لا تتقاعس عن القيام بكل ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على صحتك.

ــ الأسد

مهنيًا: عليك أن تتفرّغ للأمور المهمة في العمل، فذلك يبعدك عن الشكليات والمواجهات غير المجدية والعقيمة.

عاطفيًا: المشاركة تساعد على زيادة فرص النجاح في العلاقة، وتولّد الانسجام التام بينك وبين الشريك.

صحيًا: قد تمر بوضع صحّي دقيق سببه التهابات وتقرحات في المعدة، لكن سرعان ما تشفى.

ــ العذراء

مهنيًا: التفاؤل من أبرز الصفات التي تميّزك عن الآخرين، فحاول أن تحافظ على هذه الميزة من أجل مستقبل واعد.

عاطفيًا: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا يدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان، فحاول التوفيق بين الاثنين.

صحيًا: تبدو في حال صحية تفاجئ الجميع، بعدما اعتقدوا أنك لن تتعافى من مرضك بسرعة.

ــ الميزان

مهنيًا: قرارات حاسمة تتخذها هذا اليوم، لكن إياك القيام بخطوات غير مدروسة أو ناقصة لئلا تدفع الثمن لاحقًا.

عاطفيًا: حين يخطئ الشريك عليك أن تبيّن له أخطائه، وفي حال عدم القيام بذلك قد يرتكب الخطأ مجددًا.

صحيًا: خذ قسطًا من الراحة وقم برحلة إلى مكان ناءٍ في الطبيعة ينسيك الهموم.

ــ العقرب

مهنيا: إحذر التدخل في شؤون الآخرين، فقد تعرض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.

عاطفيًا: قد تكون مستعدًّا للتغاضي عن المساوئ التي تظهر بين الحين والآخر في شخصيّة حبيبك.

صحيًا: أنت مفعم بحيوية ونشاط غير اعتياديين، نتيجة ممارستك الرياضية يوميًا.

ــ القوس

مهنيًا: مهما عاكستك الظروف في العمل، لا تستسلم أو تخضع لتتمكن من تمرير هذا اليوم الصعب، فالمقبل قد يكون أفضل.

عاطفيًا: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول إليها.

صحيًا: استفد من حالة الطقس الجيّدة وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام للتخفيف عنك.

ــ الجدي

مهنيًا: ردود الأفعال إيجابية بعد ما قدّمته لتطوير عملك، لكنّ النتائج قد تتأخر بعض الشيء إلاّ أنّها تظهر تلقائيًا.

عاطفيًا: تنشط كثيرًا هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وقد تقومان بعمل مشترك ومثمر.

صحيًا: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع.

ــ الدلو

مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ مدة طويلة.

عاطفيًا: تجد نفسك مجبرًا على تنفيذ الوعود التي قطعتها للشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج.

صحيًا: تشعر ببعض الوجع في المفاصل قد يكون سببه الارتفاع الكبير في الرطوبة.

ــ الحوت

مهنيًا: احذر من ارتكاب أيّ أخطاء قد تندم عليها لاحقًا وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة.

عاطفيًا: لقاء عاطفي يشعرك بالسعادة والطمأنينة وتستعيد معه أجمل الذكريات وأروعها.

صحيًا: تنشط اليوم على الصعيد الرياضي وتشجّع الآخرين على ممارسة الرياض

